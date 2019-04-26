«Стукачество» в Латвии будет узаконено и защищено юридически

Рига, , 16:19 — REGNUM В Латвии с 1 мая появится новый надзорный институт в связи со вступлением в силу так называемого закона «Об информаторах», сообщает новостной портал bb.lvсо ссылкой на латвийскую газету «Сегодня».

Подразумевается, что теперь частные лица могут стать информаторами государства для указания о нарушениях в тех или иных сферах интересов латвийского общества. Согласно положениям закона, желающий донести на нарушителя сможет сохранить полную анонимность.

Получая сообщение о противозаконный действиях, государственная канцелярия будет обязана определить компетентную структуру. Затем в срок 10 дней перенаправить полученное сообщение, указав при этом необходимость обеспечения защиты личных данных информатора. Также создаваемый орган будет обязан оказывать поддержку и консультировать лица, желающих стать «информаторами», в случае если у них или их родственников возникают проблемы.

Законопроект предусматривает меры, которые помешают нарушителям отомстить «борцу за правду». Среди них: освобождение от ответственности по месту работы, гражданско-правовой и даже уголовной путем обеспечения информатора юридической помощью. В случае же административного процесса в суде информатор будет освобожден от уплаты госпошлины.

Все возможные варианты того, как можно будет сообщить о каком-либо нарушении, прописаны в законе. Так, с 1 мая будет введена система информирования в каждом учреждении или на предприятии, где штаб работников насчитывает более 50 работников. Через нее информатор, заметивший нарушение на рабочей месте, сможет обратиться в надзорный орган.

В случае недостаточной компетенции созданной системы на месте или же ее отсутствия, будет создана возможность проинформировать самостоятельно напрямую компетентные учреждения в зависимости от вида наблюдаемого нарушения. Для этого в каждом учреждении будет назначено специальное контактное лицо.

Если же ситуация совсем безысходная, то можно будет либо обратиться в соответствующий контактный центр госканцелярии, либо проинформировать все латвийское общество через СМИ. Однако, как подчеркивает госкацелярия, последнее должно быть сделано в соответствии с законом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийское руководство уже создало подобную систему информирования, которая была направлена на защиту государственного языка и борьбу против русского. Центр государственного языка в январе 2018 выпустило «уникальное» мобильное приложение под название «Друг языка» («Valodas draugs»). Функция — отправлять, что важно, не анонимное извещение в ЦГЯ о нарушении «языковых норм», или наоборот, можно похвалить за использование латышского.

Читайте ранее в этом сюжете: Мордобой и доносы: как в Прибалтике уничтожают русский язык