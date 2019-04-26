В Кремле оценили инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия

Москва, , 16:12 — REGNUM Предложение президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю отказаться от ядерного оружия в администрации президента восприняли положительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Идея прекрасная», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что пока есть только заявление, но нет никаких деталей, «нет понимания, в чём суть инициативы».

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В Совфеде оценили призыв Трампа избавиться от ядерного оружия

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что Соединённые Штаты должны избавиться от ядерных вооружений. При этом президент страны отметил, что сделать это нужно вместе с Россией и Китаем.

Ранее стало известно о намерении американского лидера разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, в котором могли бы принять участие Россия и Китай. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США, Трамп считает, что контроль над ядерным оружием должен осуществляться при активном участии России и Китая. При этом контроль должен происходить над всеми видами ядерных вооружений, ракет-носителей и боеголовок.

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