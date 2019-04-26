Лукашенко и Мирзиёев обсудили взаимодействие в экономике

Ташкент, , 16:10 — REGNUM Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита «Один пояс, один путь», проходящем в Пекине, обсудили вопросы двусторонних связей, сообщает МИД Узбекистана.

«Обсуждались вопросы расширения взаимной торговли, реализации совместных инновационных программ и проектов кооперации в области машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, медицины, фармацевтики, туризма, развития взаимодействия в сферах образования, культуры и в других направлениях». говорится в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

МИД подчеркивает, что официальный визит президента Белоруссии в Узбекистан в прошлом году открыл новую страницу в истории двусторонних отношений, вывел их на качественно новый уровень и наполнил практическим содержанием.

«На переговорах подробно рассмотрен ход реализации достигнутых договоренностей. Президенты с удовлетворением отметили динамичный рост товарооборота», — говорится, в частности, в сообщении.

На официальном сайте МИД Узбекистана в разделе «Белоруссия» указывается, что по итогам 2016 года объем двустороннего узбекско-белорусского товарооборота составил 113,4 миллионов долларов. Данные за последующие периоды отсутствуют.