Премьер-министр Украины посетил строящийся ядерный могильник под Киевом

Чернобыль, Украина, , 16:13 — REGNUM Премьер-министр Укарины Владимир Гройсман посетил зону отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщило 26 апреля информационное агентство УНИАН.

Глава правительства принял участие в памятных мероприятиях в честь 33-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, а также посетил строительную площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

«Успешная реализация и ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива станет весомым вкладом Энергоатома в обеспечение энергетической безопасности Украины», — отметил Гройсман.

Он также добавил, что строительство хранилища возвращает к хозяйственной деятельности часть земли в зоне отчуждения.

В ходе визита глава НАК «Энергоатом» Юрий Недашковский рассказал Гройсману, что готовность сооружений превысила 75%.

Напомним, Украина хочет сэкономить $200 млн ежегодно за счёт того, что не будет отправлять отходы своих атомных электростанций на переработку в Россию, а начнёт складировать их в могильнике недалеко от Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие могильника запланировано на 31 марта 2020 года. Эксперты уверены, что Украина не получит от США технологию переработки ядерных отходов, поэтому их дальнейшая судьба остаётся загадкой.

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