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США перебросят на военную базу в Японии новый десантный корабль

Политика

Он заменит другое судно, которое отправят на профилактику

Токио, 26 апреля 2019, 16:01 — REGNUM  Новейший ударный десантный корабль America ВМС США в ближайшее время будет размещён на военно-морской базе Сасебо, расположенной на острове Кюсю. Об этом американское военное командование официально уведомило министерство обороны Японии.

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America заменит на базе Сасебо универсальный десантный корабль Wasp, который в свою очередь будет отправлен в США на профилактику и техническое переоснащение, пишет ТАСС. На ремонт будет переброшен и один из ракетных эсминцев. Таким образом пока в Японии будут базироваться 11 американских кораблей с таким комплексом ПРО.

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Как отмечает газета The Japan Times, США намерены укрепить военно-морскую группировку Седьмого флота в водах Дальнего Востока для усиления давления на Китай и Россию.

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Военный альянс США и Японии
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