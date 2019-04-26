США перебросят на военную базу в Японии новый десантный корабль

Токио, , 16:01 — REGNUM Новейший ударный десантный корабль America ВМС США в ближайшее время будет размещён на военно-морской базе Сасебо, расположенной на острове Кюсю. Об этом американское военное командование официально уведомило министерство обороны Японии.

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America заменит на базе Сасебо универсальный десантный корабль Wasp, который в свою очередь будет отправлен в США на профилактику и техническое переоснащение, пишет ТАСС. На ремонт будет переброшен и один из ракетных эсминцев. Таким образом пока в Японии будут базироваться 11 американских кораблей с таким комплексом ПРО.

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Как отмечает газета The Japan Times, США намерены укрепить военно-морскую группировку Седьмого флота в водах Дальнего Востока для усиления давления на Китай и Россию.

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