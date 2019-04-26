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Ассоциации Индонезии и Иордании подписали меморандум в сфере промышленности

Политика

Меморандум о взаимопонимании охватывает сотрудничество в области инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства

Амман, 26 апреля 2019, 16:02 — REGNUM  Индонезийская ассоциация инженеров подписала меморандум о взаимопонимании с ассоциацией инженеров Иордании в посольстве Индонезии в Аммане, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что соглашение охватывает сотрудничество и создание бизнес возможностей в области инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства, а также взаимодействие в социальной и гуманитарной сферах.

Посол Индонезии в Иордании Энди Рахмианто приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между странами.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что сотрудничество между двумя ассоциациями поможет улучшить отношения между странами, способствуя деловому сотрудничеству в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Иордании Ассаих Махмуд аль-Шейаб и посол Индонезии в Аммане обсудили расширение сотрудничества в области здравоохранения.

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Внешняя политика Индонезии
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