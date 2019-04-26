В Танзании состоялась встреча глав полиции семи стран Восточной Африки

Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:59 — REGNUM Генеральные инспекторы полиции семи стран восточноафриканского региона встретились в Дар-эс-Саламе. Они обсудили преступность в регионе, подчеркнув, что на территории их союза нет места терроризму, передает газета Nipashe.

По информации издания, на двухдневном заседании генеральные инспекторы подготовят тексты соглашений о сотрудничестве, которые устранят границы для деятельности полиции и позволят им действовать сообща при любых правонарушениях.

В заседании приняли участие представители Кении, Танзании, Уганды, Бурунди, Мозамбика, Руанды и ДР Конго

«Преступники часто пересекают границы стран, нам необходимо создать особое подразделение по противодействию этому, после этого заседания преступник, который хочет сбежать в другую страну, не сможет это сделать, мы пресечём любую попытку», — заявил генеральный инспектор полиции Танзании Симон Сирро.

Все присутствующие высоко оценили возможности, которые предоставит заключение новых соглашений.