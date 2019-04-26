И пусть Бог нас рассудит — Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Владимир Бадмаев, , 16:04 — REGNUM

США, Россия, Китай должны отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил не лидер неизвестной группировки пацифистов, а президент США Дональд Трамп в эфире FoxNews.

«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — заявил он, комментируя встречу Владимира Путина с Ким Чен Ыном.

Мыслей о том, что американский лидер внезапно начал страдать миролюбием, скорее всего, не возникнет даже у самых больших оптимистов. Впрочем, Трамп и сам не стремится показать себя таковым, а наоборот, демонстрирует политику, основанную на чистейшем без примесей прагматизме.

Как тогда оценивать заявление американского президента?

Есть одна ставшая практически непреложной истина — мировой экономический кризис разрешается не реформами, «новым курсом» или массовым строительством автострад, а большой войной. Только война позволяет сжигать накопившиеся долги, утилизировать напряжение масс, направив его на внешнего врага, после чего начать жизнь с чистого листа.

Первая мировая началась, когда мир оказался полностью поделён между империалистическими державами, и некоторым из них не нашлось достаточно места. Причём предшествовала ей серия торговых войн между главными мировыми игроками. Вторая мировая война стала непосредственным результатом экономического кризиса, разразившегося в 1929 году, и последовавшей за ним депрессии.

Но с появлением ядерного оружия всё изменилось. Его поражающая мощь оказалась столь велика, что о прямом военном столкновении мировых держав стало страшно и думать. Ядерные заряды и средства их доставки стали чем-то вроде «кольта» в мировой политике — страна, обладающая и декларирующая готовность воспользоваться этим оружием в случае опасности может не опасаться удара.

Однако это не отменяет экономических законов, в соответствии с которыми мир периодически сотрясают кризисы. Не находя выхода во внешней войне, создаваемое им напряжение оказывается закупоренным в собственных странах. Небольшие кровопускания в «маленьких победоносных» локальных войнах не способны надолго затормозить глубинные процессы, тем более что противоречия накапливаются годами.

А это крайне опасно, поскольку крышку сорвёт в любом случае, если не вовне — то вовнутрь в виде гражданского противостояния.

В этом смысле заявление Трампа можно трактовать лишь как предложение всем ковбоям в салуне отбросить свои кольты и подраться на кулаках. Это позволило бы джентльменам, не поубивав друг друга, выпустить пар и сбросить лишнее напряжение.