В МИД РФ назвали, что заставило Порошенко захлебнуться от возмущения

Москва, , 15:35 — REGNUM Решение Москвы упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Луганской и Донецкой Народных Республик вызвало негодование в Киеве, а пока действующий президент страны Пётр Порошенко и вовсе «захлебнулся от возмущения». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса, заявил, что Москва «перешла красные линии», «открыто и нагло» торпедирует мирный процесс в регионе», — написала Захарова в Facebook.

Также дипломат напомнила о заявлении Порошенко, сделанном им перед выборами президента Украины о том, что его оппонентом является президент России Владимир Путин, а не кто-либо другой.

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«Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину», — сделала вывод официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, отметив, что теперь Порошенко должен «подчиняться воле» того, с кем он состязался и кому проиграл.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента Украины, по результатам которого с большим отрывом от своего оппонента победил шоумен и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов избирателей, действующий глава государства Пётр Порошенко заручился поддержкой 25,75% избирателей.

Ранее президент страны Пётр Порошенко заявлял, что, на президентских выборах на Украине его основной противник — президент России Владимир Путин. Порошенко отметил, что всё, что ослабляет Украину, усиливает Путина, поэтому перед гражданами страны стоит выбор: «или мы за Украину, или мы за Россию».

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