Совбез ООН обсудил украинский вопрос

Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM В ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по Украине временный поверенный в делах постпредства КНР при организации У Хайтао призвал все стороны конфликта в Донбассе безоговорочно выполнять весь комплекс Минских соглашений 2015 года, сообщает 26 апреля Синьхуа.

Китайский представитель обратил внимание на необходимость того, чтобы все этнические группы жили в согласии и пользовались равными правами. Он подчеркнул, что в современных условиях процесс мирного урегулирования остановился. Между тем жизнь и безопасность граждан по-прежнему не обеспечены.

Китай, по словам У Хайтао, в украинском вопросе придерживается справедливой и объективной позиции, выступая за сохранение суверенитета и территориальной целостности.