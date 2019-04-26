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Совбез ООН обсудил украинский вопрос

Политика

Китай выступил за мирное урегулирование конфликта на основе Минских соглашений

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2019, 15:34 — REGNUM  В ходе открытого заседания Совета Безопасности ООН по Украине временный поверенный в делах постпредства КНР при организации У Хайтао призвал все стороны конфликта в Донбассе безоговорочно выполнять весь комплекс Минских соглашений 2015 года, сообщает 26 апреля Синьхуа.

Китайский представитель обратил внимание на необходимость того, чтобы все этнические группы жили в согласии и пользовались равными правами. Он подчеркнул, что в современных условиях процесс мирного урегулирования остановился. Между тем жизнь и безопасность граждан по-прежнему не обеспечены.

Китай, по словам У Хайтао, в украинском вопросе придерживается справедливой и объективной позиции, выступая за сохранение суверенитета и территориальной целостности.

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Минские соглашения и их выполнение
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