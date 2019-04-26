Навет «геноцида»: РФ и СССР никогда не получат «права на жизнь» от врагов

Игорь Павловский, , 15:59 — REGNUM

Комиссия по иностранным делам Сейма Латвии вчера, 25 апреля, приняла резолюцию об осуждении целенаправленного геноцида со стороны СССР «в отношении всех народов, проживающих на оккупированных территориях». Этот документ должен быть рассмотрен парламентом Латвии 16 мая, и, скорее всего, он будет поддержан. Таким образом, Сейм Латвии официально заклеймит СССР в геноциде всех малых народностей (общим списком), которые проживали на территории страны. И одновременно осудит Россию за «нарушение прав крымских татар».

То, что документ не имеет никакого юридического последствия, очевидно всем. Но он готовится и принимается не с целью создания какой-либо выверенной юридической базы. Прибалтийские политики в Литве, Латвии и Эстонии целенаправленно вводят в публичное пространство термины «геноцид», «оккупация», «нарушение прав человека» по отношению к СССР и к современной России. Дело в том, что найти доказательства всем этим обвинениям очень тяжело. И даже любимая прибалтами «оккупация», если разбираться с этим термином строго в юридическом контексте, таковой не является — от призывов законно избранного президента приветствовать советские войска до конкретных приказов главнокомандующих армий всячески содействовать продвижению войск СССР. А что касается «геноцида», то песенные праздники, национальные школы, да и вообще 2/3 нынешней политической элиты стран Прибалтики были выпестованы коммунистическим режимом.

Еще раз проговорим: повторение терминов «оккупация», «геноцид» и других не несёт задачи подготовить юридическую базу для обвинения. Здесь другое. Понимая, что эти термины сложно доказать, следуя законам логики, прибалтийские политики активно вводят эти термины в публичное пространство для того, чтобы спустя некоторое время «геноцид народов СССР», как и «оккупация», как и «голодомор» стали общеупотребительными по отношению к СССР и России. Спустя какое-то время на вопрос: «А где доказательстве оккупации и геноцида?» — будет следовать ответ: «Это очевидный факт, и все и так про это знают». Таким образом, эти юридические термины выводятся из области права и переводятся в раздел «устоявшихся понятий». Более того, любая попытка критически их осмыслить будет приводить к реальным уголовным наказаниям. Впрочем, это уже и так происходит. Все, кто пытается честно изучать события в январе 1991 года в Вильнюсе, автоматически попадают в стан врагов официальной Литвы. И если ты изучаешь эти события из России, то ты просто становишься невъездным в страну, а если (не дай Бог) попытаешься изучать это, будучи внутри, то за это ты получаешь реальный уголовный срок.

Таким образом, наши соседи за неполные 30 лет на наших глазах сформировали четкий образ угнетателя и оккупанта в лице СССР, даже не прибегая к сбору доказательств и юридических тонкостей.

Мы можем сколько угодно смеяться над «экономическими успехами» наших прибалтийских соседей или над «движением Украины в ЕС», но мы должны понимать, что политические элиты бывших союзных республик выполнили свою главную PR-задачу: сформировали общественно-политический консенсус «виновности СССР и России» в международных преступлениях. Изменить это мы уже не сможем, поскольку время безвозвратно упущено. Поэтому во всех наших действиях на постсоветском пространстве нам придется забыть о таком понятии, как «общественное международное одобрение». Его не будет по отношению к любому нашему действию. А значит, действовать придётся исходя только из наших национальных интересов.