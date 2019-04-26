Чиновник в Дагестане сумел доказать незаконность своего увольнения

Махачкала, , 15:27 — REGNUM Уволенный в марте 2019 года начальник управления образования города Махачкалы Закир Каидов восстановлен в должности. Соответствующее решение принял Советский районный суд столицы Дагестана, говорится в сообщении, размещённом на сайте инстанции.

Чиновник вновь приступил к своим обязанностям, пишет «Новое дело». Однако на официальном сайта администрации города начальником управления образования по-прежнему указан Вадим Дибияев. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM отказались как-либо разъяснить ситуацию.

Напомним, управление образования Махачкалы Закир Каидов возглавил в конце 2018 года распоряжением врио главы города Мурада Алиева. Однако меньше, чем через три месяца,19 марта, он был уволен новым градоначальником Салманом Дадаевым. В СМИ тогда появилась информация, что госслужащего уволили из-за неправильно указанной в анкете ссылки на свою страницу в Instagram. Так мэр города якобы нашёл повод избавиться от чиновника, отказавшегося добровольно уйти в отставку.

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Позже пресс-служба мэрии разъяснила, что основанием для увольнения Каидова стало имевшееся у него замечание, вынесенное комиссией по урегулированию конфликта интересов за отказ предоставить недостающие сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением от 15 марта новым руководителем управления образования дагестанской столицы был назначен Вадим Дибияев. Ранее он около пяти лет возглавлял информационно-аналитический центр при министерстве образования и науки республики. К какому итогу приведёт эта довольно скандальная история пока неизвестно.

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