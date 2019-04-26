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Супруга мэра Ярославля заработала в десять раз больше мужа

Политика

А доходы самого Владимира Волкова резко упали

Супруга мэра Ярославля заработала в десять раз больше мужа
Деньги

Ярославль, 26 апреля 2019, 15:21 — REGNUM  Мэр Ярославля Владимир Волков заработал в 2018 году 1 млн 285 тыс рублей, сообщается в его декларации о доходах. Его супруга отчиталась о доходе в 14 млн 567 тыс рублей, или в 11 раз больше мужа. Трое несовершеннолетних детей дохода не имеют.

У градоначальника легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL350, мотоцикл БМВ F-800-R, квадроцикл BRP MAX-500. В собственности у него дом площадью 511,3 квадратных метра и земельный участок. В долевой собственности у Владимира Волкова также два земельных участка, еще один дом и две квартиры.

Супруга мэра не имеет личного автотранспорта, зато имеет в собственности земельный участок, жилой дом и нежилое помещение площадью 475 квадратных метра.

По сравнению с 2017 годом доходы супруги Владимира Волкова почти не изменились. А вот сам мэр год назад задекларировал значительно большую сумму — 14,8 млн рублей. Работа главой Переславля-Залесского и Ярославля в 2018 году сократила официальный семейный бюджет почти в 2 раза.

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Доходы чиновников и депутатов в 2018 году
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