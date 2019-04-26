Российские ВКС целенаправленно уничтожают инфраструктуру боевиков в Идлибе

Дамаск, , 15:15 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News приводит мнение сирийского военного эксперта Али Максуда. Эксперт анализирует удары российских ВКС по инфраструктуре джихадистов в провинции Идлиб.

По мнению Али Максуда, недавние авиаудары ВКС РФ по джихадистам в провинции Идлиб являются прелюдией к предстоящему наступлению Сирийской арабской армии вдоль оси Хама-Идлиб. В ходе этих ударов были разрушены фабрики химического оружия группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эксперт также заявил, что лидер данной группировки Абу Мухаммад аль-Джулани угрожал другим группировкам боевиков в случае, если они пойдут на примирение с сирийским правительством.

Али Максуд отметил, что сирийские и российские разведывательные силы обнаружили ряд командных центров, принадлежащих «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их союзникам в провинции Идлиб. Далее по ним были нанесены удары с воздуха. Кроме этого, российская авиация нанесла удары по трем оружейным заводам исламистов.