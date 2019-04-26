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Российские ВКС целенаправленно уничтожают инфраструктуру боевиков в Идлибе

Политика

Действия ВКС РФ могут предшествовать широкомасштабному наступлению Сирийской арабской армии вдоль оси Хама-Идлиб

Дамаск, 26 апреля 2019, 15:15 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News приводит мнение сирийского военного эксперта Али Максуда. Эксперт анализирует удары российских ВКС по инфраструктуре джихадистов в провинции Идлиб.

По мнению Али Максуда, недавние авиаудары ВКС РФ по джихадистам в провинции Идлиб являются прелюдией к предстоящему наступлению Сирийской арабской армии вдоль оси Хама-Идлиб. В ходе этих ударов были разрушены фабрики химического оружия группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эксперт также заявил, что лидер данной группировки Абу Мухаммад аль-Джулани угрожал другим группировкам боевиков в случае, если они пойдут на примирение с сирийским правительством.

Али Максуд отметил, что сирийские и российские разведывательные силы обнаружили ряд командных центров, принадлежащих «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их союзникам в провинции Идлиб. Далее по ним были нанесены удары с воздуха. Кроме этого, российская авиация нанесла удары по трем оружейным заводам исламистов.

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Война в Сирии
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