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Документы в ЦИК Казахстана подали пять кандидатов в президенты

Политика

Проверку документов прошли кандидаты Касым-Жомарт Токаев и Садибек Тугел

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 15:17 — REGNUM  Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана приняли документы на участие в выборах президента от пяти кандидатов. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, сообщает 26 апреля издание Zakon.kz.

По его словам, сегодня, 26 апреля, кандидат Садибек Тугел получил подписные листы для сбора подписей в свою поддержку. Все подписи собираются доверенными лицами кандидата и оформляются подписными листами.

Петров добавил, что в настоящее время проверку документов на соответствие прошли действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и кандидат от республиканского движения «Ұлы дала қырандары» («Великие степные орлы») Садыбек Тугел.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу, в котором заявил о проведении досрочных выборов главы государства 9 июня 2019 года.

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Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
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