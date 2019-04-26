Государство в Латвии будет поощрять доносительство

Рига, , 15:13 — REGNUM Как напоминает издание «Голос Балтии», с 1 мая в Латвии вступает в силу закон «Об информаторах», целью которого является создание института информаторов, сообщающих государству об «ущемлении интересов общества».

Новшеством является то, что на Госканцелярию возлагаются обязанности по работе с информаторами. Осведомитель, желающий рассказать о чём-то государству, должен обратиться в Госканцелярию и заполнить специальную анкету, после чего ему гарантируется анонимность.

Госканцелярия должна обеспечивать размещение в интернете всей информации для потенциальных доносчиков. При получении донесения она должна принять меры к обеспечению его безопасности, предоставить ему необходимые юридические консультации и освобождение от ответственности, в том числе и уголовной.

Кроме того, доносчики освобождаются от уплаты госпошлин при судебных делах, связанных с жалобой.

Закон также требует, чтобы на всех предприятиях и в организациях со штатом работников более 50 человек была создана своя система информирования о правонарушениях.

Напомним о том, что поощрение доносительства было одним из главных обвинений в адрес «советских оккупантов» со стороны «национальных демократов», разрушавших СССР. Но теперь это не такое стукачество, а «демократическое» и «европейское».