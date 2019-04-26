Минобороны России укрепит вооружение Северного флота

Мурманск, , 15:08 — REGNUM Почти 370 новейших образцов вооружения и военной техники поступит на Северный флот в этом году, к концу года доля современного вооружения формирования составит 59%. Об этом сообщил в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, сообщили ИА REGNUM пресс-служба министерства.

«В этом году на Северный флот поступит 368 новейших образцов вооружения и военной техники. К концу года доля современного вооружения составит 59%», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что продолжается строительство военных городков для размещения соединений и частей Северного флота на арктическом побережье.

«Передаётся в эксплуатацию первый блочно-модульный военный городок в посёлке Тикси. Окончание строительства инфраструктуры всего гарнизона позволит развернуть новое соединение противовоздушной обороны Северного флота», — подчеркнул министр.