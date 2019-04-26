Посол США поблагодарил Имран Хана за невмешательство в дела Афганистана

Исламабад, , 15:26 — REGNUM Специальный посланник США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад приветствовал заявление премьер-министра Пакистана Имран Хана о ситуации в стране, об этом дипломат написал 26 апреля на своей странице в Twitter.

«Большое спасибо вчерашнему заявлению Имран Хана по поводу ситуации в Афганистане. Его призыв к сокращению насилия в стране может дать возможность Пакистану играть ключевую роль в разрешении конфликта», — отметил Халилзад.

Ранее, 25 апреля, Имран Хан заявил, что Исламабад не будет участвовать во внутреннем конфликте Афганистана. Также премьер-министр поддержал мирный процесс и подчеркнул, что судьбу страны должен решить ее народ.

Напомним, в марте 2019 года Афганистан отозвал своего посла из Пакистана, после предложения Имран Хана создать в стране временное правительство. Позже глава пакистанского правительства сказал, что эти слова — всего лишь дружеский совет.

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