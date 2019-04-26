Лидеры правящих партий Италии больше не «дружат» в Инстаграме

Рим, , 15:05 — REGNUM Лидеры правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини убрали друг друга из списка друзей в Инстаграме, передает Affari Italiani в пятницу, 26 апреля.

«Дружба» политиков в социальных сетях началась непосредственно после формирования коалиционного правительства в конце весны 2018 года, но оборвалась в связи с обострением предвыборного кризиса в коалиции, отмечает издание.

Коалиция «Лиги» Сальвини и «Движения» Ди Майо была сформирована после национальных выборов марта 2018 года. В тот момент рейтинг «Движения» составлял 33%, «Лиги» — 17%. За год ситуация изменилась: рейтинг «Лиги» — 33%, «Движения» — 22%.

«Лига» рассчитывает, что рост рейтинга должен конвертироваться в рост влияния внутри правительства, в «Движении» с этим не согласны. За месяц до выборов в Европарламент «Движение» в рамках предвыборной борьбы все чаще атакует коллег по коалиции, стремясь получить голоса тех, кто недоволен Сальвини.

Решение об инициировании досрочных национальных выборов может быть принято «Лигой» после выборов в Европарламент, но только в том случае, если на этих выборах правоцентристские партии («Лига», «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии») наберут больше 50% голосов. Сейчас, по данным социологов, их совокупный рейтинг — около 49%. В случае формирования правоцентристского правительства Сальвини займет пост премьер-министра.

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