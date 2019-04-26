«Плевок» — ветеранам в Калининграде отказали в участии в параде Победы

Калининград, , 15:02 — REGNUM Ветераны Калининградской области не будут участвовать в параде Победы в Москве из-за того, что организаторы, первоначально пригласившие ветеранов, в последний момент передумали, пишет сегодня, 26 апреля, «Комсомольская правда» в Калининграде».

В качестве почётных гостей на парад Победы должны были поехать Борис Пирожков, Борис Глыбин и Николай Щербаков, пишет издание. Однако в областном Совете ветеранов подтвердили, что поездки не будет.

«Позвонили из Администрации президента и сказали, что после запроса, который делала Администрация в регионы, только четыре субъекта федерации согласились направить своих представителей. Согласились Москва, Питер, Калининград, еще кто-то… Остальные отказались, потому что люди по состоянию здоровья и из-за преклонного возраста не смогут поехать. В итоге они взяли и отменили встречу совсем, раз из подавляющего числа регионов не едут ветераны. Никто из Калининграда не поедет», — цитирует газета председателя областного Совета ветеранов Юрия Боченкова, который не скрывает обиды от такого решения.

Свое огорчение высказали и сами ветераны. «Плевок! Это даже легко сказано. Это оскорбление. Величайшая обида людей. Сколько нам осталось? Я в школу прихожу и говорю ребятам: «Может быть, последний раз вы видите солдата, который участвовал в освобождении нашей Родины». Некоторые ветераны и никогда не были на параде. Это же мечта всей жизни», — сказал участник Сталинградской битвы Николай Щербаков.