Киев и Литва просят ЕС ввести секторальные санкции против РФ за паспорта

Киев, , 14:59 — REGNUM Кремль сделал себе «выстрел в ногу» приняв решение о выдаче на Донбассе российских паспортов гражданам Украины. Об этом 26 апреля в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Он сообщил, что глава МИД Литвы поднимет вопрос ввода секторальных санкций в отношении Кремля на следующем заседании министров иностранных дел стран ЕС.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы построить международный ответ. Линос будет говорить об этом во время следующего заседания министров иностранных дел стран ЕС. Мы с ним едины в том, что нужен не только политическое давление на РФ, но и дополнительные санкции… Тут мы должны думать о секторальных и экономических санкциях. Мы начали это обсуждать», — добавил Климкин.

В свою очередь Линас Линкявичюс заявил, что Кремль ожидают юридические и финансовые последствия за решение раздавать российские паспорта жителям Донбасса.

«Это дерзкое нарушение международного права. Это будет иметь юридические, финансовые, политические и другие последствия», — сказал Линкявичюс.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Кремля выдавать по упрощенной процедуре паспорта жителям отдельных регионов Донбасса принято с целью легитимизировать военное присутствие РФ на этих территориях. При этом он обвинил Москву в полном попрании «своих обязательств в рамках Минских договоренностей».