Погранпатруль США ожидает 1 млн мигрантов в этом году

Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Пограничный патруль США (USBP) прогнозирует, что в этом году будет задержан почти 1 миллион нелегальных иммигрантов, что станет самым высоким показателем за десятилетие, согласно данным министерства внутренней безопасности США. Информация опубликована на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что задержания USBP в настоящее время находятся на уровнях, которые не наблюдались в течение многих лет, и ситуация ухудшится, если немедленно не будут приняты меры.

Согласно предоставленным данным, только в прошлом месяце были задержаны 53 077 иммигрантов в составе семей. Неослабевающий поток мигрантов, идущих в составе семей из Центральной Америки к американской границе, и надлежащая забота об этих людях привели системы пограничной безопасности США и управления иммиграцией к краху, говорится в докладе группы таможенного и пограничного патрулирования по вопросам семьи и опеки над детьми.

Сторонники ужесточения иммиграционных правил в США давно утверждают, что нынешние правила облегчают нелегальным иммигрантам пребывание в стране.