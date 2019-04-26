Костромские музыканты устроили серию одиночных пикетов

Кострома, , 14:51 — REGNUM Около 20 студентов и педагогов Костромского музыкального колледжа участвуют в одиночных пикетах. Чередуясь каждые полчаса они стоят у своего учебного заведения с плакатом «Музыкальному колледжу не место на задворках».

Как сообщили ИА REGNUM организаторы акции, мероприятие проходит без инцидентов.

Напомним, что ранее педагоги и студенты колледжа уже выступали с протестами против принудительного переезда учебного заведения из центра на окраину города.

«В течение 60 лет колледж занимает здание в центральной части города … Здание колледжа является памятником архитектуры XIX века (доходные дома купца Третьякова). … Администрация Костромской области решила в спешном порядке переместить учебный процесс колледжа в типовое здание бывшего ГПТУ … здание находится на окраине города, в одном из самых неблагополучных в плане криминогенной обстановки районе. Со зданием техникума граничит лишь гаражный кооператив, дальше которого находится заросший пустырь, в относительной близости располагается и исправительная колония … перемещение в подобный, отрезанный от всей инфраструктуры города район, полностью уничтожит всю концертную жизнь колледжа».

Петицию с аналогичными требованиями подписали около 5 000 человек.

Справка ИА REGNUM: Костромской музыкальный колледж с момента основания в 1957 году находится в одном из красивейших зданий Костромы — доходных палатах купцов Третьяковых. 49преподавателейколледжа ведет обучение по 5 специальностям.