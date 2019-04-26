В МИД РФ приветствовали идею Трампа об отказе от ядерного оружия

Москва, , 14:34 — REGNUM Москва приветствует призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа избавиться от ядерного оружия, заявил 26 апреля журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Подобные заявления можно только приветствовать», — заявил Рябков.

Он добавил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном новые договоренности об разоружении, если США представят конкретные предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США, России и Китаю необходимо избавиться от ядерных вооружений.

«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — заявил Трамп.

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