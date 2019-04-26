Twitter не удалит твит Трампа, на который жалуется конгрессмен-мусульманка

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Социальная сеть Twitter не станет удалять запись президента США Дональда Трампа, которая, считает конгрессмен Ильхан Омар, вызвала угрозы в ее адрес. Соответствующее решение гендиректор Twitter Джек Дорси озвучил в телефонном разговоре с Омар, сообщает The Washington Post.

Речь идет о конфликте, который разгорелся после резонансного выступления Омар (известной тем, что является первой в Конгрессе мусульманкой, носящей хиджаб) в Совете по американо-исламским связям: американский законодатель заявила, что после терактов 9 сентября ее сограждане-мусульмане стали терять свои гражданские права из-за того, что «какие-то люди что-то сделали». Это заявление вызвало громкий скандал, сам же Трамп написал у себя в Twitter фразу «Мы никогда не забудем» и выложил видео, на котором повторяются слова Омар «какие-то люди что-то сделали» и показываютя кадры трагедии 11 сентября.

После этого Омар стала уверять, что твит Трампа спровоцировал смертельные угрозы в ее адрес. По словам Джекса Дорси, видео не было удалено, так как не нарушает правил соцсети, кроме того, оно сильно разошлось по Твиттеру.

Отметим, многие из осудивших Омар сделали это еще до того, как Трамп опубликовал свое видео. Омар действительно возмутила американскую общественность, для которой теракты 11 сентября — тяжелая рана, и позицию Омар они сочли глубоко оскорбительной. А поскольку конгрессмен — иммигрантка из Сомали, то многие засомневались в ее американском патриотизме.