Литва решила эвакуировать соотечественников из кризисных зон

Вильнюс, , 14:32 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 26 апреля, единогласно принял поправки к законам, которые регламентируют срочную эвакуацию соотечественников и лиц литовского происхождения из кризисных зон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За законопроект проголосовали 96 парламентариев. Под закон попадают граждане Литвы, которые постоянно проживают за рубежом, лица литовского происхождения, лица, которые имеют право на получение литовского гражданства, их родственники и члены семьи.

В поправках также прописана государственная помощь таким прибывшим. Конкретный механизм интеграции таких лиц должен появиться в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости регулирования возвращения соотечественников в Литве заговорили после кризиса в Венесуэле, куда литовцы в достаточно больших количествах эмигрировали в межвоенный период.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литву хотят эвакуировать венесуэльцев литовского происхождения