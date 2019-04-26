Пенсии во Франции проиндексируют с учетом инфляции — Макрон

Париж, , 14:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсии менее 2000 евро будут проиндексированы с учетом инфляции, сообщает Le Figaro.

В своем обращении к прессе и жителям Франции глава государства неоднократно отмечал, что «работа должна оплачиваться», уделив также внимание роли пенсионеров в обществе.

«Проделанная работа также должна быть оплачена», — заявил Эммануэль Макрон, объявив, что с 1 января 2020 года пенсии менее 2000 евро будут проиндексированы.

Более того, глава государства объявил, что с 2021 года во Франции больше не будет «снижения индексации пенсий».

Напомним, 25 апреля 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон дал пресс-конференцию, где огласил меры по урегулированию ситуации, связанной с акциями протеста «желтых жилетов».

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