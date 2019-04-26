Выборы в Казахстане: кандидат Еспаева сдала экзамен на знание госязыка

Нур-Султан, , 14:30 — REGNUM Кандидат в президенты Казахстана от партии «Ак жол» («Светлый путь») Дания Еспаева успешно сдала экзамен на знание казахского языка, сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

Кандидат в президенты выбрала сочинение на тему «Семь граней великой степи». По мнению комиссии, Еспаева хорошо раскрыла тему, сделала грамотный и глубокий анализ.

В качестве устного чтения кандидат выбрала произведение Мукагали Макатаева «Аманат». На третьем этапе Еспаева высказала свое мнение на тему «Общество и демократия».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля съезд казахстанской партии «Ак жол» выдвинул в качестве кандидата в президенты Казахстана депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Данию Еспаеву.

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