В Ярославском правительстве размножаются департаменты

Ярославль, 26 апреля 2019, 14:23 — REGNUM Правительство Ярославской области создало «департамент регионального развития и международного сотрудничества». Постановление об этом подписал председатель правительства Дмитрий Степаненко.
Новая структура начнет работу с 1 июля. Департамент будет заниматься международными и внешнеэкономическими связями. Ранее эти функции исполняли другие структуры — представительство Ярославской области при правительстве РФ, департамент инвестиций и промышленности и управления протокола. Они передадут департаменту часть своих полномочий.
В 2018 году в ярославском правительство появилось два новых департамента — дорожного хозяйства и региональной политики.
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