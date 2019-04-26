Литовские консерваторы требуют у Томашевского пройти тест на знание языка

Вильнюс, , 14:20 — REGNUM

Депутаты Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис выдвинули инициативу проверить уровень знания литовского языка у единственного из 9 кандидатов в президенты Литвы — литовского этнического поляка Вальдемара Томашевского, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 апреля.

Политики внимательно прослушали дебаты, изучая отчего то только речь Томашевского, и пришли к выводу, что он недостаточно хорошо владеет госязыком — в спорах с другими кандидатами Томашевски несколько раз оговорился, числительные иногда говорил по-русски, несколько раз сказал слово порт по-русски и вообще — говорит с акцентом.

Речь других кандидатов политики не анализировали, при том далеко не все претенденты в Литве на президентский пост — блистательные ораторы.

Отметим, что в Литве регулярно повторяют, что дискриминация по национальному признаку в стране нет.