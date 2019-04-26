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Красивые твиты Трампа расходятся с реальными поступками

Политика

Инициатива о ядерном договоре — разумная, но она не должна оставаться популистской

Москва, 26 апреля 2019, 14:19 — REGNUM  Странно, что президент США Дональд Трамп призывает отказаться от ядерного оружия только Россию и Китай. А как же Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и Северная Корея? Сегодня в ядерный клуб входят восемь стран, с большой вероятностью к нему может присоединиться в ближайшее время Израиль. Целесообразно возобновить диалог по проблеме разоружения со всеми ядерными державами, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«В целом это разумная инициатива, но она не должна оставаться популистской, как многие твиты американского президента. Именно США имеют опыт применения ядерного оружия в боевых действиях, и в первую очередь американские налогоплательщики должны задать этот вопрос себе: какую пользу несет гонка вооружений и усиление рисков ядерной катастрофы?» — отметил эксперт.

Важно подчеркнуть, что Франция и Великобритания испытывала свои ядерные вооружения в Алжире, на островах Полинезии и атолле Моруроа Тихого океана. Историческая память — упрямая вещь. А сегодняшняя реальность — это сосредоточение натовских войск вдоль западных границ России, доминирование США в военной политике ЕС.

«И, конечно, демарш Америки с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Несмотря на актуальный вопрос ядерного разоружения, доверие к новым мирным инициативам США нивелировано ее агрессивными действиями на мировой политической арене. До оттепели в отношениях РФ — США еще очень далеко, но диалог даже в сложные времена приветствуется», — высказал своё мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, в котором могли бы принять участие Россия и Китай.

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Ядерное оружие
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