Эффектно, но малополезно: в ГД оценили слова Трампа о денуклеаризации

Москва, , 14:19 — REGNUM Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости отказаться от ядерного оружия звучат малополезно и скорее всего скрывают некие намерения США отказаться от договора по сокращению ядерного арсенала с РФ (СНВ). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия).

«Заявление президента Трампа о необходимости США, России и Китая наряду с денуклеаризацией КНДР отказаться от ядерного оружия прозвучало эффектно, но малополезно», — считает Железняк.

По его словам, сегодня в восьми странах мира есть ракетно-ядерные технологии, поэтому предложения по разоружению должны носить комплексный и многосторонний характер.

«Скорее всего, за предложением Трампа скрывается намерение США под предлогом неучета их односторонних идей отказаться от продления договора о СНВ. Остается дождаться того, что последует за словами главы Белого Дома и понимает ли он, что условия сокращения ядерного оружия должны быть одинаковыми для всех стран, включая сами США», — считает Железняк.

Он напомнил, что РФ неоднократно предлагала США и другим странам не разгонять новый виток гонки вооружений. Но в ответ американская сторона молчала, а НАТО расширялось на восток.

«Если Вашингтон действительно захочет предложить конструктивную повестку в вопросах ядерного разоружения, Россия будет всячески способствовать реализации этих идей на условиях открытости и равноправия», — уверен Железняк.

При этом, по его словам, в заявлении президента США могут таиться другие скрытые мотивы.

«Хотелось бы надеяться, что прозвучавшие из Вашингтона слова о необходимости разоружения не являются попыткой «переиграть» Москву, политические и дипломатические успехи которой демонстрирует руководство нашей страны, в том числе, в вопросах урегулирования Корейского кризиса», — отметил Железняк.