Военная техника стянута в Петербург для полномасштабной репетиции парада

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Тяжелая военная техника вошла в Санкт-Петербург и в эти часы группируется в центре города в преддверие первой полномасштабной репетиции парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Тренировка парадных расчетов начнется в 16:00 мск на Дворцовой площади.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, жители и гости Петербурга, которых много на улицах в этот по-летнему жаркий день, охотно фиксируют передвижения грозной военной техники на камеры своих гаджетов и делятся записями в соцсетях.

Не очень довольны только автомобилисты, поскольку из-за репетиции прогнозируются пробки до 7 баллов к 17 часам. Впрочем, о перекрытиях улиц из-за парада власти города заранее оповещали через СМИ, и водители заранее могли спланировать свои передвижения.

Ранее на главной площади города состоялись две репетиции пеших колонн парада. Помимо назначенной на 26 апреля тренировки, полноценная репетиция состоится также 30 апреля. Генеральная репетиция военного парада назначена на 7 мая, в 10:00 мск

Всего в военном парада в День Победы в Санкт-Петербурге будет участвовать свыше 4,5 тыс. военнослужащих, около 110 образцов военной и специальной техники, в том числе более 20 самолётов и вертолётов.

«Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Накануне начала репетиций парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и прилегающих улицах была нанесена временная дорожная разметка для пеших парадных расчётов и экипажей боевой техники. Она поможет ориентироваться командирам расчётов, механикам-водителям гусеничных машин и водителям грузовых и легкобронированных автомобилей.

«Всего нанесено порядка 1 тыс. кв. метров разметки общей протяженностью 5 км. После завершения военного парада временная дорожная разметка будет удалена», — отметили в ЗВО.