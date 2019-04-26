В МИД Украины не поверили, что из Донбасса в РФ уехали 925 тыс. человек

Киев, , 14:18 — REGNUM Цифрам, которые озвучил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, не следует верить, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга, сообщило 26 апреля информационное агентство «УНН».

"Я не верю в то, что почти миллион украинцев уехал из «оккупированных» территорий. Это не соответствует нашим данным. Тем более я не верю, что все они уже получили российские паспорта», — рассказал он.

Климкин особо подчеркнул, что любым данным, которые приводит Россия, верить нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя рассказал, что после начала гражданской войны на Украине, из Донбасса в Россию уехали более 925 тыс. граждан Украины. Всего с момента начала конфликта за гражданством России обратились более 334 тыс. человек.

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