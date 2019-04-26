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Кушнер представит Трампу новый план по миграции

Политика

В приоритете квалифицированные специалисты

Кушнер представит Трампу новый план по миграции
cytis
Паспорт гражданина США

Вашингтон, 26 апреля 2019, 14:14 — REGNUM  Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представит главе Белого дома план новой миграционной политики. Об этом сообщает 26 апреля телеканал Fox News со ссылкой на текст документа.

Согласно документу, право приоритетного получения гражданства или убежища будут иметь высококвалифицированные специалисты, а не родственники тех, кто уже проживает на территории страны.

«Я считаю, что представление о позиции президента в вопросе миграции было представлено общественности его оппонентами, которые концентрировались на том, против чего он выступает, а не на том, что именно он хочет», — заявил Кушнер во время выступления в Нью-Йорке.

Советник президента также подчеркнул, что новый миграционный план включает в себя наработки коллег из Канады, Австралии и Новой Зеландии, где уже успешно применяется схожая практика.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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