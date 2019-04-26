Назначен первый заместитель губернатора Челябинской области

Челябинск, , 14:05 — REGNUM В Челябинской области назначен первый заместитель губернатора региона. Им стал уроженец Норильска Виктор Мамин, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора. \

Должность эта новая, уточнили в правительстве. И добавили, что должность заместителя губернатора, которую занимал уволенный бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, упразднена.

Виктор Мамин будет курировать кадровое развитие, цифровизацию, имущественные отношения, организационные, правовые и хозяйственные вопросы. Плюс к этому в его функционале будет контроль исполнения поручений.

Как говорится в постановлении губернатора № 197 от 26 апреля, Виктор Мамин назначен с 26 апреля.

Новый южноуральский чиновник родился в Норильске 27 марта 1982 года. Сейчас ему 37 лет. У него два диплома о высшем образовании, оба с отличием.

Перед назначением на высокий южноуральский пост Мамин работал в одном из департаментов ПАО «Россети» на позиции заместителя директора. Ещё ранее он возглавлял один из департаментов Минэнерго России. Является действительным государственным советником третьего класса и входит в высший уровень резерва управленческих кадров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Тефтелев был уволен 25 апреля. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер в своём Instagrtram. Руководитель региона добавил, что для решения новых задач необходимы новые люди.

Тефтелев был заместителем губернатора с ноября. Перед этим он несколько лет возглавлял Челябинск и запомнился части горожан как весьма посредственный мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области