Цензура победила – в Литве разрешили останавливать трансляцию ТВ без суда

Вильнюс, , 14:04 — REGNUM Литовская комиссия по радио и ТВ получила право на 72 часа останавливать трансляции любого ТВ-канала, если он не входит в юрисдикцию ЕС, без санкции суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 апреля. Соответствующие поправки к закону сегодня принял парламент. Голосовавших «против» не было, 78 депутатов поддержали законопроект, 12 членов Сейма воздержались.

Трансляцию ТВ-каналов будет разрешено останавливать, если контент несёт «угрозу национальной безопасности». Критерии угрозы будет определять сама литовская комиссия. Закон ещё должен подписать президент Даля Грибаускайте.

Ранее литовская комиссия по радио и ТВ неоднократно поочерёдно запрещала на три месяца или полгода все каналы, ретранслирующие в Литве российскую продукцию — Первого канала, «России», НТВ, Рен-ТВ, ТВ-Ц и так далее.