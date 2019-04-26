Технически сложная задача: об идее Трампа избавиться от ядерного оружия

Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Реализовать идею Дональда Трампа было бы крайне непросто, особенно в части включения в общий договор всех видов ядерного оружия, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 26 апреля, комментируя высказывания президента США о возможности «избавиться» от ядерного оружия.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что «мы все должны избавиться» от ядерного оружия. Президент США упомянул Китай, Россию и США. Таким был его комментарий к итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке.

Ранее другой американский телеканала — CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что администрация президента США разрабатывает соглашение по сокращению ядерного вооружения, предполагается участие в этой программе также России и Китая.

«Идея Дональда Трампа о разработке и подписании ядерного соглашения между Россией, Китаем и США звучит заманчиво, однако не все здесь просто. Особенно трудно будет реализовать принцип, касающийся включения в договор всех видов ядерного оружия.

Здесь надо учитывать, что для того же Китая ракеты средней и малой дальности являются одним из ключевых элементов ядерных сил, и отказаться от них этой стране будет сложно. У России же имеется большое количество тактического ядерного оружия, и его сокращение даст преимущество остальным членам новой сделки.

Вообще реализация всеобъемлющего соглашения будет технически очень сложной задачей и маловероятно, что американской администрации удастся её решить», — отметил Леонид Нерсисян.