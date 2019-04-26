Трампа «ревниво» прореагировал на общение Путина с Ким Чен Ыном

Москва, , 14:02 — REGNUM Предложение Дональда Трампа о ядерном договоре с Россией и Китаем правильное, но пока у президента США гораздо лучше получается выходить из договоров, чем заключать их, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Уже больше полугода обсуждаются новые условия по взаимной торговле с Китаем, и пока конца им не видно, при этом те условия, которые пока Трампу удалось выторговать, не выглядят каким-то значимым достижением. Такое ощущение, что самым важным для него является не заключение тех или иных договорённостей, а перетягивание на себя информационной повестки.

Вот и сегодняшняя порция заявлений, когда сначала президент США вообще объявил о необходимости полностью отказаться от ядерного оружия России Китаю и США, а потом предложил подписать новое соглашение, выглядит как ревнивая реакция на общение Владимира Путина с Ким Чен Ыном, в ходе которого решение проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове казалось более вероятным, чем по результатам встреч Трампа с последним», — пояснил эксперт.

По его мнению, вообще опыт прежних договорённостей с США по сокращению и ограничению вооружений нельзя назвать позитивным.

Во-первых, сокращая имеющиеся виды вооружений, СССР не смог гарантировать того, что США, имеющие больший финансовый и промышленный потенциал, не заместят их какими-то другими видами. Так было и с активно раскручивавшейся программой СОИ, и с беспилотниками, которые не попали под ограничение договора о РСМД, и со всевозможными проектами строительства новых систем ПРО морского базирования и их размещения в Восточной Европе.

Во-вторых, если представить теоретически ситуацию, когда от ядерного оружия откажутся все (включая американских союзников по НАТО и вне его), это даст западному блоку преимущество — конкурировать с ними одними неядерными вооружениями российской экономике не под силу, а того, что Китай в этом конфликте окажется на нашей стороне, нам никто не гарантирует. Как никто не гарантирует, что США вновь быстро не нарастят ядерный арсенал при необходимости, а вот нам это даже финансово будет сложно.

В-третьих, на фоне того, как американцы произвольно трактуют договоры, а то и отказываются от них, эти договоры не стоят бумаги, на которой написаны.

«В ситуации же, когда договариваться придётся не двум игрокам, а трём, найти баланс будет особенно сложно. Ведь если представить, что все согласуют равное количество вооружений, то два из участников договора будут, объединившись, иметь двукратное превосходство над третьим», — высказал своё мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, в котором могли бы принять участие Россия и Китай.

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