Главы Монголии и Китая обсудили возможность экспорта мяса в КНР

Пекин, , 13:37 — REGNUM В рамке официального визита президента Монголии Халтмаагийн Баттулга в КНР состоялись официальные переговоры главами, сообщает пресс служба Министерства иностранных дел Монголии.

В начале переговоров Си Цзиньпин отметил важность встречи, которая состоится во время 70 летнего юбилея установления дипломатических отношений между КНР и Монголией и 25 летнего юбилея обновления договора о дружественном отношении и сотрудничестве.

В свою очередь, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отметил встречу важной для определения дальнейших задач и направления сотрудничества двух стран и выразил благодарность за приглашение.

По итогам переговоров стороны подписали почти 20 документов, в том числе, были подписаны такие документы как план празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и КНР, план сотрудничества между правительствами Монголии и КНР в области развития и продвижения проектов «Путь развития» (Монголия) и «Пояс и путь» (Китая), меморандум о взаимопонимании об организации совместных выставок между министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и министерством торговли КНР, меморандум о взаимопонимании между МИД Монголии и министерства торговли КНР для ускорения процесса обновления среднесрочной программы по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

По данным МИД Монголии, в ходе переговоров стороны договорились уделять особое внимание на увеличение экспорта сельскохозяйственных продуктов. В том числе, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность рассмотреть предложения, связанные с созданием для экспорта мяса и сельскохозяйственных продуктов в КНР.

Си Цзиньпин поддерживал инициативу Монголии о создании «суперсети Северо-Восточной Азии», также в ходе переговоров были обсуждены вопросы, связанные с газапроводом из России в Китай, соглашением сотрудничества железнодорожного транзита и удлинением рабочего дня некоторых пограничных пунктов, сообщила пресс-служба МИД Монголии.

Отметим, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга совершает государственный визит в КНР по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 24−25 апреля, с 26−28 апреля участвует в саммите «Один пояс — один путь», который организуется в Пекине.