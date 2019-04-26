Владимир Устинов может покинуть пост полпреда президента РФ в ЮФО

Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM Владимир Устинов, занимающий с 2008 года пост полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе, может покинуть свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «Кто сливает?» со ссылкой на собственный источник.

«Бывший Генпрокурор, полпред в ЮФО Устинов готовится к переходу на пенсию», — говорится в сообщении.

Добавим, что никакого официального подтверждения этой информации пока нет.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году Устинов сохранил за собой высокую должность. Он был вновь назначен полпредом президента РФ в Южном федеральном округе 26 июня 2018 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году полномочный представитель президента РФ в ЮФО и его супруга увеличили свой годовой заработок — почти на 3 млн рублей в общей сумме. Так, Устинов пополнил семейную копилку за год на 14,4 млн рублей. Супруга полпреда пополнила семейный бюджет на 218,7 тыс. рублей.

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Биография: Родился 25 февраля 1953 года в Николаевске-на-Амуре. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Доктор юридических наук. 1968−1972 гг. — токарь инструментальщик Кореновского сахарного завода, Краснодарский край.

1972 — 1974 гг. — служба в Советской Армии.

1974 — 1978 гг. — студент Харьковского юридического института.

1978 — 1983 гг. — стажер, помощник прокурора, старший помощник прокурора Кореновского района Краснодарского края.

1983 — 1983 гг. — заместитель прокурора Динского района Краснодарского края.

1983 — 1985 гг. — прокурор Гулькевичского района Краснодарского края.

1985 — 1992 гг. — прокурор Хостинского района г. Сочи.

1992 — 1994 гг. — прокурор г. Сочи.

1994 — 1997 гг. — первый заместитель прокурора Краснодарского края — прокурор г. Сочи.

1997 — 1999 гг. — заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.

1998 — 1999 гг. — начальник главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях.

Август 1999 — май 2000 гг. — и.о. Генерального прокурора РФ.

Май 2000 — июнь 2006 гг. — Генеральный прокурор РФ.

Июнь 2006 — май 2008 гг. — Министр юстиции РФ.

С 14 мая 2008 года — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Заслуженный юрист Российской Федерации.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Женат, дочь и сын.