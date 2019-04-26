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Макрон о «политическом исламе»: «Нужно быть непреклонными»

Политика

«Мы не должны себя обманывать»

Париж, 26 апреля 2019, 13:40 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть «непреклонными» перед лицом «политического ислама, который хочет отделиться от республики», сообщает Le Figaro.

«Мы не должны себя обманывать: когда мы говорим о светском мышлении, мы на самом деле говорим не совсем о нем, а о разобщенности, которая установилась в определенных частях республики. Мы говорим о людях, которые во имя религии преследуют политические проекты», — пояснил глава государства во время пресс-конференции в Париже 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского государства Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо отстаивать свою позицию.

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Политическая жизнь Франции
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