В штабе Зеленского не отрицают возможность роспуска Рады

Киев, , 13:33 — REGNUM Досрочное прекращение полномочий Верховной рады возможно в рамках конституции, заявил представитель штаба будущего президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков 26 апреля в эфире телеканала «1+1».

"В рамках действующей конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия», — рассказал он.

Разумков также заявил, что у Зеленского нет планов упразднять должность президента:

«Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах… Это нужно для баланса вертикали власти», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Разумков назвал «ударом под дых» новому президенту попытки действующей Верховной рады максимально урезать его полномочия.

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