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Шойгу анонсировал экспедицию в Арктику как в романе «Два капитана»

Политика

Она пройдет по пути полярника Брусилова, ставшего прототипом капитана Татаринова в романе Каверина

Москва, 26 апреля 2019, 13:34 — REGNUM  Россия планирует провести экспедицию на архипелаг Земля Франца-Иосифа, по пути полярника Георгия Брусилова, ставшего прототипом капитана Татаринова в романе Вениамина Каверина «Два капитана». Об этом на коллегии Минобороны РФ сообщил 26 апреля глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Организаторами экспедиции в Арктике станут Русское географическое общество и Северный флот.

«Стало доброй традицией во время походов в высокие широты проводить при поддержке Русского географического общества комплексные экспедиции по маршрутам русских полярников. В этом году планируется экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа», — сказал Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Её участники повторят путь знаменитого исследователя Георгия Львовича Брусилова», — добавил министр обороны.

На заседании коллегии Минобороны обсуждаются вопросы дальнейшего развития объектов военной инфраструктуры в Арктической зоне России.

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Экспедиция Георгия Брусилова была предпринята в 1912—1914 годах на паровой шхуне «Святая Анна» с целью впервые в истории пройти Северным морским путём под российским флагом. 13 членов экспедиции пропали без вести после того, как судно оказалось зажато льдами, еще 9 человек погибли при попытке дойти до материка. Два человека были спасены экспедицией Георгия Седова.

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Развитие российской Арктики
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