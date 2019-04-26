Ким Чен Ын пообещал снова вернуться в Россию

Владивосток, , 13:19 — REGNUM Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын завершил свой визит в России, но обещал вернуться снова. Об этом 26 апреля сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Ким Чен Ын о России: «Дружественный великий сосед»

Глава региона рассказал, что Владивосток северокорейскому лидеру понравился. Кожемяко добавил, что сегодня на приёме в честь Ким Чен Ына исполнялись песни «Катюша», «Вечер на рейде», «Миллион алых роз», которые гости прекрасно знают и поют.

«По пути я показал лидеру КНДР ресторан, который открывал его дедушка — Ким Ир Сен. Ким Чен Ын пообещал там побывать во время следующего приезда во Владивосток. Наш город произвел на него хорошее впечатление, он отметил, что всегда будет рад сюда возвращаться», — подчеркнул губернатор Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию 24 апреля. На следующий день во Владивостоке состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры лидеров двух стран были посвящены состоянию и перспективам межгосударственных отношений. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что стороны остались довольны состоявшимся разговором.

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Отметим, что визит северокорейского лидера в Россию завершился раньше, чем планировалось изначально. Причин организаторы не пояснили. 26 апреля в 15:00 по местному времени бронепоезд с главой КНДР и членами делегации отправился с вокзала Владивостока в сторону границы с Северной Кореей. На площадке перед железнодорожным вокзалом лидера проводили члены российской делегации. Почётный караул исполнил гимны Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации.