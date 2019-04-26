Принц Уильям посетил мечеть города Крайстчерч

Веллингтон, , 13:20 — REGNUM Принц Уильям призвал к победе над «экстремизмом в любых формах» во время своего посещения одной из мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии, где был совершен террористический акт, сообщает 26 апреля Agence France-Presse (AFP).

«Террористический акт должен был изменить Новую Зеландию, но общее горе показало, насколько ваш народ глубок в своем сочувствии, сострадании и любви», — отметил Уильям.

«В момент острой боли вы объединились. Вы многому научили мир за последние недели. Я смотрю в будущее с оптимизмом», — резюмировал герцог Кембриджский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта в городе Крайстчерч произошел террористический акт, в результате которого были убиты 50 человек. Преступник вел прямую трансляцию убийства, что вызвало ужас у миллионов людей по всей планете.

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