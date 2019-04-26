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США рассматривают Европу как место для ядерной войны — МИД РФ

Политика

«Есть повод задуматься»

Москва, 26 апреля 2019, 13:16 — REGNUM  Соединенные Штаты рассматривают Европу как поле боя с применением ядерного оружия, заявил 26 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на брифинге в Москве.

По его словам, Вашингтон намерен разместить в Европе новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности.

«Именно партнер европейских членов Североатлантического альянса рассматривает территорию Европы в качестве поля боя с применением ядерного оружия», — заявил Рябков, добавив, что в связи с этим «есть повод задуматься».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что непрекращающееся расширение НАТО, а также наращивание противоракетного потенциала и военной инфраструктуры альянса на восточном фланге привели к серьезному кризису доверия в евроатлантике.

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МИД России
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