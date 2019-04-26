В думе Югры появились «былинные три богатыря»

Ханты-Мансийск, , 13:18 — REGNUM В думе ХМАО стала шире фракция КПРФ. Сейчас в ней три депутата вместо прежних двух. Депутат регионального парламента Александр Филипенко давно собирался пополнить левые ряды представительного органа, сообщили корреспонденту в аппарате фракции КПРФ в думе Югры.

«Александр Филипенко — рабочий человек и знает о проблемах простых работяг не понаслышке. Он много ездит по округу, встречается с избирателями, помогает решать жителям нашего округа насущные вопросы. Я очень рад, что теперь во фракции КПРФ в думе Югры три человека. Теперь наши силы умножились. И, как былинные три богатыря, мы постоим за интересы югорчан и благополучие нашего округа!», — прокомментировал пополнение во фракции КПРФ её руководитель Алексей Савинцев.

Теперь в думе ХМАО коммунистическая фракция состоит из Алексея Савинцева, Василия Жукова и Александра Филипенко.

Отметим, что в 2014 году Александр Филипенко вышел из партии «Справедливая Россия». В 2016 году он победил на выборах в думу ХМАО как сторонник КПРФ.