Алтайский губернатор Томенко призвал всех к единой и сплочённой работе

Барнаул, , 13:09 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил депутатам Алтайского краевого Законодательного собрания свой первый отчет о деятельности регионального правительства по социально-экономическому развитию региона в 2018 году, и парламентарии его поддержали практически единогласно, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационные сообщения регионального правительства.

В ходе своего доклада губернатор Виктор Томенко пообещал, что первые результаты реализации национальных проектов жители Алтайского края увидят уже в 2019 году. В частности, речь идёт о реализации мероприятий в сфере демографической политики, здравоохранения, спорта, которые в 2019 году должны обеспечить рост продолжительности жизни граждан края до 72,2 года, а к 2024 году этот показатель должен достичь 76,2 года.

Глава региона признал высокий уровень бедности в регионе.

«До 2024 года необходимо обеспечить снижение уровня бедности в два раза — до 8,7%, в 2019 году этот показатель не должен превысить 17%», — подчеркнул Виктор Томенко.

В планах правительства — строительство в 2019 — 2024 годах 4,9 миллиона квадратных метров жилья. Другими словами, ежегодный ввод должен вырасти с 700 тысяч квадратных метров в 2019 году до 950 тысяч квадратных метров в 2024 году. Увеличение стоимостного объема несырьевого неэнергетического экспорта в 2019 году в 1,2 раза (784 миллиона долларов США). Также власти региона намерены добиться роста стоимостного объема экспорта продукции АПК в 2019 году в 1,2 раза (235 миллионов долларов США) и роста стоимостного объема промышленного экспорта в 2019 году в 1,2 раза (598 миллионов долларов США).

Прирост производительности труда в базовых несырьевых отраслях в рамках нацпроекта уже в текущем году должен достичь 2%, а к 2024 году — не менее 6%, — обозначил глава Алтайского края Виктор Томенко.

При этом он подчеркнул, что «главное — это не цифры, а те результаты, которые, повторяю, должен почувствовать каждый житель края».

В заключение своей речи он призвал всех к единой и сплоченной дальнейшей работе, конструктивному взаимодействию.

«Только совместными созидательными усилиями можно достичь поставленных целей», — таким призывом завершил свой доклад губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Комментируя услышанное, алтайский спикер Александр Романенко пояснил, что оценка отчету губернатора дана в виде постановления, принятого практически единогласно.

«Это говорит о том, что власть (и в этой части я бы не разделял исполнительную и законодательную) не просто говорит о достигнутых результатах, но и обозначает те серьезные вопросы, которые стоят перед регионом. А самое важное — губернатором ставятся конкретные задачи», — отметил Александр Романенко.

По его оценке, самое главное из того, что прозвучало в отчёте главы, касается увеличения доходов населения и борьбы с бедностью. Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатором бывший красноярский чиновник и бизнесмен в прошлом (компания «Норильникель») Виктор Томенко стал на выборах, состоявшихся в сентябре 2018 года. В должности врио главы региона находился почти четыре месяца: в конце мая 2018 года Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, неожиданно ушёл в отставку. За действующего главу проголосовали 53,46% избирателей Алтайского края при явке 37,28%.