Оппозиция планирует провести президентские выборы в Венесуэле

Каракас, , 12:55 — REGNUM Оппозиция Венесуэлы намерена провести президентские выборы в стране в течение 7−9 ближайших месяцев. Об этом пишет газета ABC.

Как заявил глава оппозиционного парламента и самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо, Национальной ассамблее необходимо в этот срок подготовить график выборов, назначить новые избирательные органы и составить списки избирателей, находящихся за рубежом.

Вице-председатель парламента Сталин Гонсалес отметил, что выборы — это наилучший выход из кризиса путем «справедливого, демократического и прозрачного процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гуайдо заявил, что предпримет «заключительные усилия» по свержению законного правительства Венесуэлы 1 мая. На этот день оппозиция созывает всех своих сторонников на демонстрацию.

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